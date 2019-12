Full 2020 Rolex 24 at Daytona entry list

This entry list will be updated as more information becomes available. N° Team Car Confirmed drivers DPi - 8 cars 5 Mustang Sampling Racing (JDC-Miller MotorSports) Cadillac DPi-V.R Sebastien Bourdais

Joao Barbosa Loic Duval 6 Acura Team Penske Acura ARX-05 Juan Pablo Montoya Dane Cameron Simon Pagenaud 7 Acura Team Penske Acura ARX-05 Helio Castroneves Ricky Taylor Alexander Rossi 10 Wayne Taylor Racing Cadillac DPi-V.R Ryan Briscoe Renger van der Zande Scott Dixon Kamui Kobayashi 31 Whelen Engineering Racing (Action Express Racing) Cadillac DPi-V.R Pipo Derani Felipe Nasr Filipe Albuquerque Mike Conway 55 Mazda Team Joest Mazda RT24-P TBA 77 Mazda Team Joest Mazda RT24-P TBA 85 JDC-Miller MotorSports Cadillac DPi-V.R Matheus Leist Juan Piedrahita Chris Miller LMP2 - 7 cars 20 Rick Ware Racing Riley Mk. 30-Gibson Cody Ware Mark Kvamme James Davison Johnathan Hoggard 22 Tower Motorsport by Starworks Oreca 07-Gibson Ryan Dalziel John Farano David Heinemeier Hansson Nicolas Lapierre 23 Era Motorsports Oreca 07-Gibson TBA 25 Performance Tech Motorsports Oreca 07-Gibson TBA 26 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson TBA 28 PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07-Gibson TBA 29 DragonSpeed Oreca 07-Gibson Ben Hanley Henrik Hedman Colin Braun Johnathan Hoggard GT Le Mans - 7 cars 3 Corvette Racing Corvette C8.R Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg 4 Corvette Racing Corvette C8.R Oliver Gavin Tommy Milner Marcel Fassler 24 BMW Team RLL BMW M8 GTE John Edwards Jesse Krohn Augusto Farfus Chaz Mostert 25 BMW Team RLL BMW M8 GTE Connor de Phillippi Bruno Spengler Colton Herta Philipp Eng 62 Risi Competizione

Ferrari 488 GTE James Calado Alessandro Pier Guidi Daniel Serra Davide Rigon 911 Porsche GT Team Porsche 911 RSR Nick Tandy Frederic Makowiecki Matt Campbell 912 Porsche GT Team Porsche 911 RSR Earl Bamber Laurens Vanthoor Mathieu Jaminet GT Daytona - 18 cars 9 Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3 R Zach Robichon Dennis Olsen Lars Kern Patrick Pilet 11 GRT Grasser Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Franck Perera Steijn Schothorst Richard Heistand Albert Costa 12 AIM Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Townsend Bell Frankie Montecalvo Shane van Gisbergen 14 AIM Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 Jack Hawksworth Parker Chase Kyle Busch 16 Wright Motorsports Porsche 911 GT3 R Patrick Long Ryan Hardwick Anthony Imperato Klaus Bachler 19 GEAR Racing powered by GRT Grasser Lamborghini Huracan GT3 Evo Katherine Legge Christina Nielsen Ana Beatriz Tatiana Calderon 23 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 Alex Riberas Roman de Angelis Ian James Nicki Thiim 44 GRT Magnus Lamborghini Huracan GT3 Evo TBA 47 Precision Performance Motorsports Lamborghini Huracan GT3 Evo TBA 48 Paul Miller Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Bryan Sellers Madison Snow Corey Lewis Andrea Caldarelli 54 Black Swan Racing Porsche 911 GT3 R TBA 57 Heinricher Racing (Meyer Shank Racing) Acura NSX GT3 Evo Trent Hindman Misha Goikhberg Alvaro Parente AJ Allmendinger 63 Scuderia Corsa Ferrari 488 GT3 Cooper MacNeil Toni Vilander Alessandro Balzan Jeff Westphal 74 Riley Motorsports Mercedes-AMG GT3 Lawson Aschenbach Gar Robinson Ben Keating 86 Meyer Shank Racing Acura NSX GT3 Evo Mario Farnbacher Matt McMurry Shinya Michimi Jules Gounon 88 WRT Speedstar Audi Sport Audi R8 LMS Evo Mirko Bortolotti Dries Vanthoor Rolf Ineichen Daniel Morad 96 Turner Motorsports BMW M6 GT3 TBA 98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage GT3 Pedro Lamy Mathias Lauda Paul Dalla Lana Ross Gunn

Entries in bold are expected to contest the full IMSA season