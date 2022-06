The 2022 Suzuka 8 Hours entry list in full

Listen to this article

The Suzuka 8 Hours is returning to the calendar this year after being cancelled in both 2020 and '21 due to the COVID-19 pandemic.

Six-time World Superbike champion Jonathan Rea will spearhead Kawasaki's assault as the manufacturer aims to score back-to-back wins following its triumph in 2019.

There will be no factory team from Yamaha at Suzuka, but it will be represented by a slew of outfits including EWC regular YART.

Honda's factory line-up will be led by its new WSBK signing Iker Lecuona, while Suzuki will also have sizeable presence at the race.

No. TEAM Rider 1 Rider 2 Rider 3 Bike 1 Yoshimura SERT Kazuki Watanabe Xavier Simeon Sylvain Guintoli SUZUKI 2 EVA RT 01 Webike TRICKSTAR Hikari Okubo Yuto Sano TBA Kawasaki 3 KRP SANYOUKOGYO & RS-ITOH Akira Yanagawa Katsuya Matsuzaki Kiyoshi Hasegawa Kawasaki 5 FCC TSR Honda France Josh Hook Gino Rea Mike di Meglio Honda 7 YART-YAMAHA Marvin Fritz Niccolo Canepa Karel Hanika YAMAHA 9 Murayama.Honda Dream.RT Kousuke Akiyoshi Osamu Deguchi Yoshihiro Konno Honda 10 Kawasaki Racing Team Jonathan Rea Alex Lowes Leon Haslam Kawasaki 11 WEBIKE SRC KAWASAKI France Randy de Puniet Etienne Masson Florian Marino Kawasaki 15 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL Shuichiro Nakamura Tatsuya Nakamura Kazuki Watanabe Kawasaki 17 Astemo Honda Dream SI Racing Kosuke Sakumoto Kazuma Watanabe Taiga Hada Honda 25 Honda Sofukai Suzuka Racing Yuudai Kamei Yuki Sugiyama Jun Tadokoro Honda 27 TransMapRacing with ACE CAFE Masahiko Oishi Luna Hirano – – SUZUKI 31 Hamamatsu Team TITAN Kazuma Takeda Yashiro Genya TBA SUZUKI 33 Team HRC Tetsuta Nagashima Takumi Takahashi Iker Lecuona Honda 34 Ryokuyoukai Kumamoto Mitsuhiro Yoshida Kazuhiro Kojima TBA Honda 37 BMW MOTORRAD Markus Reiterberger Ilya Mikhalchik Jeremy Guarnoni BMW 38 K's WORKS RACING Masaki Adachi Yoshinori Yamauchi – – YAMAHA 40 Team ATJ Satoru Iwata Yuki Takahashi Tomoyoshi Koyama Honda 41 IRF with AZURLANE Takeshi Miyakoshi Kentoyo Kawana Kazuyuki Nishimura YAMAHA 42 Shinshu activation NAGANO Shigenobu Sakurayama Isazo Higashimura Mitsunori Okamura BMW 44 SANMEI Team TARO PLUS ONE Taro Sekiguchi Kyosuke Okuda Taiki Sato BMW 45 YSS Mercury with TKm Tajima Seikou Juichi Yamagiwa Tomohiro Kimura Kawasaki 50 TEAM KODAMA Yuta Kodama Kenji Nagao TBA YAMAHA 51 T ・ MOTO KIDS Kyota Fukuyama Hinata Nakajima – – YAMAHA 52 TERAMOTO @ J-TRIP Racing Yukiji Teramoto Nobuatsu Aoki Kazuma Tsuda SUZUKI 54 GOSHI Racing Reinori Kuroki Yuto Tajiri Takashi Yasuda Honda 60 Honda Hamatsu ESCARGOT RT Genki Nakajima Naoki Takahashi Takatsugu Sakai Honda 61 Team de ”LIGHT Takaya Okuda Shudai Hasegawa Homare Kataoka DUCATI 64 Kawasaki Plaza Racing Team Ryosuke Iwato Yuta Okaya Naoki Kiyosue Kawasaki 69 Auto Race UBE KEN RACING YIC Masahiro Shinjo Yuya Kabetani Atsushi Kawaguchi Kawasaki 70 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN Takashi Sakamoto Yuichi Takeda Kazuki Ohori YAMAHA 71 MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA Osamu Matsunaga Masahiko Arakawa Mitsuhiro Kuno YAMAHA 72 Honda Dream RT SAKURAI HONDA Hamahara Sodo Daijiro Hiura Yuki Kunii Honda 73 SDG Honda Racing Teppei Nagoe Naomichi Uramoto Ikuhiro Enokido Honda 74 AKENO SPEED ・ YAMAHA Yuta Date Mao Abe – – YAMAHA 78 MSC Kumamoto & Asaka Kensuke Mori Hiromasa Okada Hayato Murakami Honda 82 Team BIZENSEIKI KirimotoTechno Shogi Yamanaka Nakamoto-gun Daijiro Nagahata Kawasaki 85 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW Tomoya Hoshino Takeshi Ishizuka Shinichi Nakatomi BMW 88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA Zaqhwan Zaidi Gerry Salim TBA Honda 89 CLUBNEXT & Honda Dream TAKASAKI Ryosuke Katahira Hikaru Yoshihiro Takahiko Onuki Honda 95 S-PULSE DREAM RACING ・ ITEC Hideyuki Ogata Takuya Tsuda Atsumi Kokoro SUZUKI 99 ADVANCE MC & FOCCL AYMORE EDGE Masahiro Manabe Keita Iwatani Eisuke Samura SUZUKI 104 TOHO Racing Ryuichi Kiyonari Takuma Kunimine Hiromichi Kunikawa Honda 112 Honda Soyukai Tochigi Racing Takashi Kato Keiichi Honda Emi Mizusawa Honda 806 NCXX RACING with RIDERS CLUB Yuki Ito Soichiro Minamimoto Shota Ite YAMAHA