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Supercars / Special feature

Gallery: Fullwood's new WAU livery

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Gallery: Fullwood's new WAU livery

Take a closer look at the new colours that Bryce Fullwood will sport on his Walkinshaw Andretti United Holden during the 2021 Supercars season.

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
1/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
2/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
3/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
4/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
5/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
6/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
7/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United

Bryce Fullwood, Walkinshaw Andretti United
8/8

Photo by: Walkinshaw Andretti United

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About this article

Series Supercars
Drivers Bryce Fullwood
Teams Walkinshaw Andretti United

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